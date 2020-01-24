2020 yılı ‘altın yılı’ olabilir mi?

2018 yılına 1302 dolar seviyesinden başlayan ons altın 1284 dolar ile yılı tamamlarken, gündemi ve hareketi sakin kalmayan 2019 yılına da 1284 dolar ile başladıktan sonra yılı 1552 dolar ile yaklaşık yüzde 21’lik bir primli bitirdiği dikkat çekmektedir.

Gram altına baktığımızda ise 2018 başında 158 TL olan fiyat, 2019 başında 220 TL olurken, 2020 yılına ise 297 TL seviyesinden başladığı görülmektedir. Yani 2018 yılı başında gram altın yatırımcısı olan bir birey, 1 gramlık altında miktar bazında 139 TL, oransal olarak yüzde 88 kazandığı gözlenmekte.

ALTIN YATIRIMCISI OLMAK İÇİN STRATEJİ NASIL BELİRLENMELİ?

Altında alım ya da satım yapmadan önce stratejinin ne kadarlık bir vadede belirlenmesi gerekebilir. Ardından altın fiyatları incelenirken, neler baz alınır, hangi argümanlara dikkat etmek gerekir ve bunların bu donelerle birlikte analiz edilmesi gerekir. Çünkü bugün kapalı çarşı altın fiyatlarını belirleyen iki temel enstrümanlardan biri Dolar/TL diğeri ise ons altın. Her ikisi farklı hikâyelere ve gerekçelere bağlı işlem görürken, yatırımlarımızda önce vadeyi sonra bu iki enstrümanı az çok biliyor olmak yatırımların daha iyi yönlendirilmesi adına önemli olacaktır.

Öncelikle gram altın hesaplanırken, ons altın fiyatı 31,1 Gram/ons değerine bölünür ve çıkan değer anlık Dolar/TL kuru ile çarpılır. Yani öncelikle bir ürün yükselirken neden yükseldiğinin temeline bakarken iki enstrümanın yer aldığını görmüş olduk. Şimdi kısaca analiz edelim.

2020 yılına Ons altın 1517 dolar seviyesinden başladı ve kurda yaşanan 5,97 TL hareketi ile birlikte gram altında 309 TL seviyesine çıkıldığı görüldü.

Şu günlerde ons altın dinamikleri arasında ise, ABD-Çin faz-1 ile yapılan mini anlaşmasının devamında acaba faz-2 anlaşması olur mu ya da bu tarifeler kalkar mı endişesi piyasalar da yaşanırken, Avrupa Birliği (AB) otomotiv sektörüne olası gümrük tarifesinin gelmesi de hikâyeler arasında uzun bir süredir yer alıyor. Bu çerçevede vadeli tarafta yer alan pozisyonlanmalara bakıldığında COMEX altın destekli exchange traded fonlarında (ETF) nette alım tarafında olması hala daha kıymetli metalin iyi bir hedge aracı olarak görüldüğüne işaret etmektedir. Öyle ki bugün ABD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) raporlarında spekülatif olmayan net pozisyonlar 2016 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyede yer alıyor. Bu durum yatırımcıların elinde yüklü şekilde fiziki olmayan altın bulundurduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde takip edilecek spekülatif gelişmeler risk algısını tetikleyebilecek bir unsur olarak yer alırken, jeopolitik riskler ve öngörülemeyen gelişmeler (salgın hastalıklar, azil süreci gibi) gibi detaylar altındaki alım pozisyonunu canlı tutmakta. Tüm bu gelişmeler bizlere teknik çalışma ile, ons altında 1550-1540 dolar aralığının önemli bir destek alanı olduğunu ve yukarıda ise pozitif hareketin devam etmesi adına 1562-1575 dolar direnç aralığının önemli olduğunu gösteriyor. Fakat ons altın kısa vadede teknik göstergeler ile verdiği negatif uyumsuzluk hareketi ile 1560-1565 dolar direncinin kritik olduğuna işaret etmekte. Bu seviyenin üzerinde uzun vadeli kapanışlar izlemedikçe aşağı yönde kar satışları gelebilir.

Dolar/TL cephesinde ise 5,85 – 5,90 TL bandında kalıcı hareket uzun vadeli oluşmadığından gram altın kritik destek alanını bu fiyatlamayla birlikte 290 TL seviyesinde oluşturmuş görünüyor. Dolayısıyla kur 5,90 TL üzerinde kaldığı müddetçe gram altında 290 TL üzerindeki fiyatını koruyabilir. Kurla ilgili olarak şunu da eklemekte fayda var. USDTRY 1 aylık zımni oynaklıkları dipten dönüş sinyali verirken, bu durum son birkaç gündür 5,90 TL seviyesinden oluşan tepki alımlarını da açıklar nitelikte. Dolayısıyla bu temel analiz çerçevesinde 295 ve 285 TL aralığını alım için orta ve uzun vadede makul değerlendiriyoruz. Yukarıda 309 TL ilk, 316 TL ise ikinci direnç olarak izlemekle birlikte bu fiyatlamaların oluşması adına yalnızca kur hareketi yeterli olmayabilir. Bu durumda ons altın hareketinin de destekleyici olması şart. Diğer yandan kısa vadeli al-sat stratejisi için yapılabilecek realizasyonda 300 TL ve üzeri seviyeler bu doğrultuda uygun olabilir.

Sonuç olarak gram altın yatırımcısı, 295-300 TL aralığını alımda değerlendirmesi kısa vadede bekletebilir fakat orta ve uzun vade için pozitif getiriler elde edebilir. Fakat bekle-gör stratejisi ile aşağıdan yapılacak alımların getiri potansiyeli 2020 yılı için daha iyi imkân tanıyabilir.