Referandum Sonrası Piyasalar

Geçen haftayı ( son 10 dakikada gerçekleşen sağlıksız fiyatlamayı dikkate almazsak ) 3,6826 ile tamamlayan USDTL’de ilk işlemler 3,64 civarında gerçekleşiyor.

Türk Lirasında % 1,2 kadar prime işaret eden bu tablo borsanın da yeni haftaya 92.000 – 92.500 bandını hedefleyerek başlayabileceğine işaret ediyor.

Siyasi cenahtan gelen açıklamalara bakarsak referandum sonrası perdede bardağın dolu ve boş tarafı için piyasa etkisi gösterebilecek iki başlık var.

1- 2017 özelinde erken seçim riski büyük ölçüde ortadan kalkmış görünüyor.

2- AB ile ilişkiler ve idam konusu gündemde önem ve ağırlığını koruyacağa benziyor.

Bu resme bir bütün olarak baktığımda yurt içi marketlerin kısa vadede güçlü pozitif veya güçlü negatif ayrışma göstermeksizin dış marketlere paralel bir seyre sahne olmasının daha yüksek şansa sahip olduğunu düşünüyorum.

BORSA İSTANBUL

Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz üzere BIST gerek haftalık bazda gerek 2017 başından bugüne olan perdede pozitif ayrışma kaydetti.

Önceki iki yıl yaşanan sert negatif ayrışmanın sağladığı hareket alanı bu performansın en önemli besin kaynağı.

Son bir yılın borsa performanslarına bakarsak BIST adına halen kat edilebilecek yol var. Hisse marketleri bu parkurda dolar bazında ortalama % 10 getiriye imza atarken Borsa İstanbul bir sene önceki değerinin % 18 altında işlem görüyor.

Bununla birlikte lokal şartlar bu farkın yakın vadede kapanmasını veya azalmasını teşvik edici olmaktan uzak.

Dış iklim ise iki haftadır nane molla. Kasım ortasından Nisan başına ortalama % 15 değer kazanan borsa endeksleri iki haftadır ölçülü negatif seyre sahne oluyor.

ABD cephesinde bilanço sezonu başladığı için hisse marketlerinde önümüzdeki iki hafta içinde aşağı yönlü seyrin hız kazanması sürpriz olur. Ancak borsalar güçlü bir yükseliş için de yeterli yakıt kaynağından yoksun görünüyorlar.

23 Nisan – 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak kaygıları arttıracak anket sonuçları ile karşılaşılmadıkça ben kısa vadede dış borsaların yatay seyretmesini daha olası buluyor, bu ana akımın BIST adına da belirleyici olacağını düşünüyorum.

Bu bakıma da kısa vadede 87.000 – 92.500 gibi bir bandın Borsa İstanbul’da seyahat parkuru olabileceği görüşündeyim.

Ancak bir adım ileri gidersek Mayıs içinden veya sonundan itibaren yurt dışında 4-5 hafta süreli geleneksel ilkbahar düzeltmesi bu sene de başlayabilir.

Bunun gerçekleşmesi durumunda yaz aylarında BIST’de 82.000 – 83.000 bandının test edilmesi mümkün.

Bu nedenle referandum geride kaldı hisse senedi alalım yönünde bir stratejinin yeterince güvenli olmadığı, önümüzdeki birkaç ay içinde borsada daha uygun fiyatlardan alış imkanı oluşabileceği görüşündeyim.

DÖVİZ CEPHESİ

3,57 ve 3,50 desteklerine sahip olan USDTL’de daha alt seviyelere seyahat için lokal pozitif haber desteğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Benzer şekilde 3,79 ve 3,70 seviyelerinin de EURTL cephesinde etkili olma şansına sahip destekler olduğu görüşündeyim.

26 Nisan’da TCMB yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Henüz piyasada bu toplantıya yönelik kemikleşmiş bir beklenti yok. Haftanın ikinci yarısında ekonomi yönetiminin yapacağı değerlendirmeler bu toplantıya yönelik beklentilerin şekillenmesini sağlamaya ve döviz cephesinde yönü belirlemeye aday görünüyor.

22 NİSAN BORSA EĞİTİMİ – AKADEMİ PUSULA İZMİR

Hisse senedi yatırımlarında doğru sonuçlar elde edebilmek için iki sorunun yanıtına ihtiyaç duyarız. Borsa ne yönde hareket edecek ve hangi hisse senedini almalıyım?

Sorulması basit yanıtlanması güç bu iki soruya cevap ararken kullandığım analiz yöntemlerini herhangi bir deneyim ve bilgisi olmayanların da kolaylıkla anlayabileceği biçimde 22 Nisan’da İzmir, 6 Mayıs’ta İstanbul ve 13 Mayıs’ta Ankara’da paylaşarak ilk yarıyıl eğitimlerini noktalayacağım.

Bilgi ve kayıt için Akademi Pusula ( 0530 566 67 16 ) ile iletişime geçebilir web sitemizi inceleyebilirsiniz. Haftaya buluşmak dileği ile. http://pusulaninotesi.com/borsa-egitimi/