Kasımda aşk başkadır

TL bazı tablo böyleyken yabancı yatırımcıların penceresinden bakınca ( dolar bazında ) ABD para birimi dışında üç cephede de ölçülü değer kaybı yaşandı. Bunun önemli bir nedeni kuşkusuz doların dünya genelinde yükselişini sürdürmesi ve diğer varlıkların dolar cinsinden değerinin düşmesi.

Aşağıda solda yer alan tabloda görebileceğiniz üzere geçen hafta hemen her borsa ağırlıkla satıcılı bir seyir yaşadı. BIST de bu akımın etkisi altında 109.000 puanın üzerine çıkmakta zorlandı.

KASIM İSTATİSTİKLERİ

Kasım ilginç istatistiklere sahip bir ay. Önceki yazılarda da paylaştığım üzere küresel fonlardan para çekecek yatırımcılar bunu ağırlıkla iki ay önce bildirmekle yükümlüdür. Genelde fon değişimleri sene sonu yapıldığı için kasım başında her fon kime ne ödeyecek ortaya çıkar.

Aralık ayının ikinci yarısı da Noel tatili nedeniyle yok hükmünde sayıldığı için fonlar para çekecek olanların ağırlığı ölçüsünde Kasım ayında satışa yönelir.

Bu gelenek mutlak bir kural olmasa da hele de eyvah FED duygusu ile birleştiği yıllarda kasım ayının güçlü çalkantılara ev sahipliği yapmasına sebep oluyor.

Şimdi borsa ile yetinmeyip dolar ve altını da ekleyerek Kasım istatistiklerine yakından bakalım.

1- Borsa İstanbul son on yılın sekizinde kasım ayını değer kaybı ile noktaladı.

2- Dolar endeksi son yedi yıldır kasım ayında değer kazanıyor.

3- USDTL’de de son yedi yılın beşinde kasım yükselişe sahne oldu.

4- Altın ( usd bazında ) beş senedir kasım ayında değer kaybediyor.

KASIM BAŞKA BU HAFTA BAŞKA

Yeni haftaya USD negatif iki haberle başlıyoruz.

USDTL’de 3,72 BIST 100’de 109.500 test edilebilir.

1- Medyada Rusya’nın ABD seçimlerine şaibe karıştırdığı iddiası ile yürütülen soruşturmada büyük jürinin suçlama taleplerini onayladığı pazartesi ilk gözaltıların başlayabileceği yönünde haberler yayınlandı. Savcılık Trump’ın seçim kampanyasının Rusya ile yakın ilişkide olduğu iddialarını soruşturuyor.

2- Şubat ayında koltuğu devralacak yeni FED başkanının hafta içinde ( muhtemelen Perşembe ) açıklanması bekleniyor. Bu cephede son bahislerde Jerome Powell favori konumda.

Powell görece güvercin alternatifi John Taylor şahin görülüyor. Bunu açalım;

ABD ekonomisinin güçlü bir seyir izlemesi durumunda piyasa aktörleri önümüzdeki 18 ay Powell’ın her biri 0,25 puanlık üç, Taylor’ın ise altı faiz artışına gidebileceği görüşünde.

Sürpriz olur ve Taylor başkan olarak atanırsa USD haftaya satıcılı başlayıp çok hızlı bir geri dönüşe imza atabilir.

Ancak favori senaryo gerçekleşir ve ipi Powell göğüslerse hafta bütününde doların dünya genelinde ölçülü değer kaybı yaşadığına şahit olabiliriz.

Ancak olası Powell tercihinin dolarda kalıcı bir düşüş trendi başlatması zor.

Unutmayalım ki FED başkanı mutfaktaki aşçı gibidir.

Esas olan malzeme yani ekonomik aktivitedir. ABD ekonomisinde canlanma tempo kazanıyor.

Hali hazırda piyasa Aralık’ta artar, muhtemelen 2018’de faiz bir kere daha artar. Ama başka artırım olmaz fiyatlamasında. Başka bir deyişle 2018 yılında gerçekleşebilecek birden fazla artırım henüz fiyatlarda değil.

Bu bakıma FED başkanı kim olursa olsun Trump kaynaklı güçlü sansasyonlar seyri değiştirmedikçe USD Aralık ortasına kadar ( belki de Mart ortasına kadar ) ana rotasını yukarı yönde sürdürme ve 2018 yılındaki muhtemel artırımları fiyatlama potansiyelini koruyor.

PETROL FİYATLARI

Yeni haftanın USD zayıf bir başlangıca aday gözükmesi borsa altın ve TL için pozitif.

Ancak Türkiye özelinde limitli etki gösterebilecek küresel bir risk ile karşı karşıyayız.Petrol fiyatları.

Bu cephede fiyatlar yukarı gittiğinde ülkemizde cari açık yükseliyor. Bu denklem nedeniyle de aktörler petrol sert yükseliş kaydettiğinde Türkiye varlıklarına daha mesafeli durabiliyor.

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz üzere brent petrol ( mavi çizgi ) Haziran ortasında test ettiği 45 $ seviyesinden bir yükseliş başlattı.

Geçen haftanın son iki işlem gününde bu hareket tempo kazandı ve brent 61 $’a yaklaştı.

Yükselişin arkasında iki beklenti var.

İlki bu Perşembe Rusya ve S.Arabistan petrol bakanlarının arzı kontrol altında tutmaya yönelik bir görüşmede bir araya gelecek olması. Nihai beklenti ise 30 Kasım OPEC toplantısı. Bu zirvede üreticiler arz kısıntısının süresini uzatmayı planlıyor.

Petrol bu iki beklentinin etkisi ile önümüzdeki haftaları talepli geçirebilir ve bu faktör Türkiye varlıklarının Kasım ayında ikinci planda tutulmasına neden olabilir.

Kalıcı bir kırılmaya neden olur mu ?

Çok zor. Petrol fiyatları 70 $ semalarına her yaklaştığında ABD’li üreticiler harekete geçerek arzı yükseltiyor. Hal böyle olunca da petrol yeniden gerilemeye başlıyor.

Kasım içinde OPEC toplantısı arifesinde veya Kasım sonu beklentinin tüketilmesini ( yani gerçekleşmesini ) takiben brent petrolde 65 – 67 $ bandı ( grafikte kırmızı çizgi ) içinden ibrenin yeniden aşağı dönmesi olasılığını yüksek buluyor bu nedenle Türkiye varlıkları üzerindeki etkisinin geçici olacağını düşünüyorum.

DÖVİZ & ALTIN CEPHELERİ

Bir finansal varlığın başına gelebilecek en kötü şey beklentiyi tüketmesidir.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası ekonomiye verdiği desteği hangi hızla azaltacağını açıkladı. Euro bolluğunun önce artış hızının azaltılması sonrasında sonlandırılması ile ilgili bu adım atılmadan önce Avrupa para biriminin dünya genelinde yükselmesini sağlamıştı.

Ancak beklentinin gerçekleşmesi ve eş zamanlı olarak İspanya’da Katalonya sorununun büyümesi euro’nun ağır darbe almasına neden oldu.

Zaman zaman tepki yükselişleri görebileceksek de ben bir süre ( birkaç ay ) Avrupa para biriminin ve onunla hareket eden çevre Avrupa paralarının zayıf kalacağı görüşündeyim.

Bu bakıma EURUSD cephesinde 1,1750 civarının aşılmasının güç olduğunu USD pozitif haber akışının sürmesi durumunda önümüzdeki birkaç ay içinde 1,11-1,12 bandının test edilebileceğini düşünüyorum.

Altın bu hafta ölçülü ( 1290 – 1300 $ ile limitli ) bir değer artışına imza atabilir. Ancak bunun kalıcı veya güçlü bir dalgaya dönüşmesi kolay değil.

Fiyatlamalarda halen en baskın faktör ABD vergi paketi olmaya aday görünüyor. Bu beklenti gerçekleşene ve yeterince fiyatlanana kadar yükselecek doların altın üzerinde baskı yaratması daha olası.

Ne ölçüde ?

1225 ve 1160 $ civarında güçlü desteklere sahip olan altında dip tepe bulmak diğer varlıklara göre daha zor.

Bu nedenle altın nereye düşerse alalım sorusuna 99 $ civarında güçlü dirence sahip dolar endeksinde tepe ne zaman oluşursa altını da o zaman alırım diye yanıt üretmek daha rasyonel.

KASIM STRATEJİSİ

Kabul edelim Borsa İstanbul negatif haber yağmuruna büyük dayanıklılık gösteriyor. Kasım virajı da geride kaldıktan sonra pekala TL bazında yeni zirvelere yelken açması mümkün.

Yukarıda sağdaki tabloda görebileceğiniz üzere BIST son 52 haftalık perdede diğer borsaların gerçekleştirdiği ralliye yaklaşamadı bile.

Riskler, belirsizlikler dış ilişkilerde gerilimler bu göreli zayıf seyrin gerekçeleri.

Kötü haber serisine karşın dayanıklılığın nedeni ise göreli iskonto.

Ben bu dengenin bir süre daha geçerliliğini koruyacağını düşünüyorum.

Kasım geleneği yinelenir ve BIST geçici bir savrulma yaşarsa alım fırsatı da görülebilecek taban adres neresi olabilir ?

Doğrusu bu gelenek yinelenecek olursa şiddeti üzerinde haber akışı belirleyici olmaya aday görünüyor.

100.000 – 102.000 bandının yetersiz kalması ve endeksin 95.000 – 97 .000 bandına savrulması halen masada varlığını koruyan bir risk.

Endeks 90.000 olamaz mı ? İmkansız değil. Ancak bunun önümüzdeki 5-6 ay içinde ancak major negatif haberler eşliğinde gerçekleşebileceğini olağan şartlara yönelik senaryolarda 90.000 puana yer verilmesinin gereğinden fazla ihtiyat olacağını düşünüyorum.

Tüm okurların Cumhuriyet Bayramını kutluyor, haftaya bu köşede yeniden buluşmayı diliyorum.

PARANIN YOLU - Günlük Değerlendirmeler

Hafta içi her gün saat 08:45’de Kanal B‘de ve Paranın Yolu adlı video haber serisi ile http://bigpara.hurriyet.com.tr/ de piyasaları değerlendiriyor, genel stratejiye yönelik görüşlerimi pazar günleri 23:30’da yine BIGPARA ‘da yayınlanan köşe yazım Pusula ile okurlara aktarıyor, haber akışına bağlı anlık tespitlerimi twitter adresimde ( @eralkarayazici ) paylaşıyorum.

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