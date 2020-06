Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 5 Haziran altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 371,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.490 liradan satılıyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 371,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

PİYASALARDAKİ İYİMSERLİK ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI YARATIYOR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı

Dolar endeksinde 97 seviyesinin de altına inen hızlı değer kaybı sürerken, ons altının 1.720 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını izlediğimiz bir hafta oldu. Hafta içerisinde 1.700 doların altına sert günlük inişler yaşamış olsak da yine sert geri yükseliş ile 1.700 doların üzerine çıktığını gördük ve halen 1.700 dolar ons altın için bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Makroekonomik gelişmeler açısından direncin bu derece kuvvetli olmasında rol oynayan önemli unsurlardan birisinin petrol fiyatlarının da son zamanlarda 40 doların üzerinde istikrarlı bir trend izlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durum iç piyasada gram altına nasıl yansır diye baktığımızda 380 TL’nin altındaki fiyatların alım fırsatı için uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Piyasalar bu haftayı iyimser havada geçirmiş olsa da her an bir gerginlik haberi çıkmasının da an meselesi olduğunu unutmamak lazım çünkü şu anki fiyatlamalar tamamen bu iyimser görünüm kaynaklı. OPEC toplantısından üretim kısıntısının devam etmesi yönünde karar çıkması ile ham petrol varil fiyatının yükselmesi ve dolar/TL kurunda 6.80 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılma durumunun gerçekleşmesi hallerinde, bu seviyelerden alım yapan gram altın yatırımcısı için orta vadede kazançlar söz konusu olabilir.

