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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Haziran dolar yorum

05.06.2020 - 11:30
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Haziran dolar yorum

Dolar fiyatları, yeni güne 6.75 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.67 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7351 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7692 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.17 itibarıyla 6.7657 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6972 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6798 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5656 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 96.61 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1351 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.81 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirtti. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti.

Yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının izleneceğini dile getirdi.


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