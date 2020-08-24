Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1946 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1934 dolardan işlem görüyor. İşte Aracı Kurumların altın fiyatları değerlendirmeleri...

GERİ ÇEKİLMELER SINIRLI KALABİLİR

Tacirler Yatırım

Cuma günkü bültenimizde, dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme hareketinin bir süre daha etkili olabileceği görüşümüz çerçevesinde ons altındaki zayıflamanın da kısa vadede 1900 seviyesine doğru devam etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmenin sürmesi ve endeksin cuma günü yeniden 93 seviyesi üzerine yükselerek 93,47 seviyesine ulaşması ile birlikte öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren ons altın fiyatları, 1911,68 seviyesine kadar geri çekilerek günü düşüşle kapattı.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1933 seviyesinden işlem görüyor. Gerek dolar endeksindeki orta vadeli düşüş kanalının korunuyor olması, gerekse de piyasalardaki mevcut belirsizlik ortamı ve artan jeopolitik risklerin ons altını desteklemeyi sürdürmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekleriz. Alternatif getirilerdeki zayıf seyrin de bu noktada ons altındaki güçlü duruşu besleyen temel faktörlerden biri olduğunu belirtmek gerekir. Teknik görünüme baktığımızda ise ons altında 1900 seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısı ile altın fiyatlarının 1900 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler ons altının bugün içerisinde 1900 – 1960 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.

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Haftanın ilk işlem günüde yurt dışı piyasalarda sakin bir veri akışı bizleri bekliyor. Gün içerisinde ABD Temmuz Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi izlenecek."

DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Meksa Yatırım

Ons altında dalgalı hareket devam ediyor. İlk destekler 1.925-1.912 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 1.906-1.900 ve 1.863 noktalarında bulunuyor. İlk dirençler ise 1.956 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek.

Sonraki dirençler ise 1.972 ve 1.993-2.005 olarak görülüyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Gedik Forex

Ons altın yeni haftaya 1940 dolar çevresinde başladı. ABD ile Çin arasındaki tansiyonun geçtiğimiz haftalara göre azalması ve aşı ile ilgili gelişmelerde altının biraz daha sakinleşmesini ve aşağı yönde hareket etmesine neden olmuş durumda. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın için 1942 dolar ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu dirençlerin üzerinde ise 1978 dolar direnci bulunuyor. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı durumunda 1924-1911 dolar desteklerinden sonra 1900 dolar desteği takip edilebilir.

ONS ALTIN DENGELENİYOR

İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında bu sabah 1934 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altında geçen hafta dalgalı bir seyir izledik. Yükselişlerin sınırlı kaldığını ve yeterli hakimiyeti sağlayamadığını izliyoruz. Ons altında yükselişlerde momentum kaybının oluştuğunu izliyoruz. Buna karşın ons altını destekleyecek temel etkenler henüz değişmiş değil.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi altını baskıladı. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde yatay hareket ediyor. 1969 direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: 1955 direncinin yukarı yönde aşılması 1969 seviyesindeki ana direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimini destekleyecektir. 1955 üzerindeki hakimiyetin oluşmakta zorlanması halinde aşağı yönlü denemeler görebiliriz. 1925 yakın destek olarak izleniyor. Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor.

Destekler: 1924 / 1907 / 1861

Dirençler: 1955 / 1969 / 2013

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