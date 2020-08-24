‹ Önceki Haber Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi Sonraki Haber › Merkez Bankası geleneksel yöntemli repo ihalelerini sürdürüyor Merkez Bankası geleneksel yöntemli repo ihalelerini sürdürüyor

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

24.08.2020 - 11:14 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1946 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1934 dolardan işlem görüyor. İşte Aracı Kurumların altın fiyatları değerlendirmeleri...

GERİ ÇEKİLMELER SINIRLI KALABİLİR
Tacirler Yatırım

Cuma günkü bültenimizde, dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme hareketinin bir süre daha etkili olabileceği görüşümüz çerçevesinde ons altındaki zayıflamanın da kısa vadede 1900 seviyesine doğru devam etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmenin sürmesi ve endeksin cuma günü yeniden 93 seviyesi üzerine yükselerek 93,47 seviyesine ulaşması ile birlikte öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren ons altın fiyatları, 1911,68 seviyesine kadar geri çekilerek günü düşüşle kapattı.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1933 seviyesinden işlem görüyor. Gerek dolar endeksindeki orta vadeli düşüş kanalının korunuyor olması, gerekse de piyasalardaki mevcut belirsizlik ortamı ve artan jeopolitik risklerin ons altını desteklemeyi sürdürmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekleriz. Alternatif getirilerdeki zayıf seyrin de bu noktada ons altındaki güçlü duruşu besleyen temel faktörlerden biri olduğunu belirtmek gerekir. Teknik görünüme baktığımızda ise ons altında 1900 seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısı ile altın fiyatlarının 1900 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler ons altının bugün içerisinde 1900 – 1960 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Haftanın ilk işlem günüde yurt dışı piyasalarda sakin bir veri akışı bizleri bekliyor. Gün içerisinde ABD Temmuz Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi izlenecek." 

DALGALI SEYİR SÜRÜYOR
Meksa Yatırım

Ons altında dalgalı hareket devam ediyor. İlk destekler 1.925-1.912   seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 1.906-1.900 ve 1.863 noktalarında bulunuyor. İlk dirençler ise 1.956 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek.

Sonraki dirençler ise 1.972 ve 1.993-2.005 olarak görülüyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Gedik Forex

Ons altın yeni haftaya 1940 dolar çevresinde başladı. ABD ile Çin arasındaki tansiyonun geçtiğimiz haftalara göre azalması ve aşı ile ilgili gelişmelerde altının biraz daha sakinleşmesini ve aşağı yönde hareket etmesine neden olmuş durumda. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın için 1942 dolar ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu dirençlerin üzerinde ise 1978 dolar direnci bulunuyor. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı durumunda 1924-1911 dolar desteklerinden sonra 1900 dolar desteği takip edilebilir.

ONS ALTIN DENGELENİYOR
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında bu sabah 1934 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altında geçen hafta dalgalı bir seyir izledik.  Yükselişlerin sınırlı kaldığını ve yeterli hakimiyeti sağlayamadığını izliyoruz. Ons altında yükselişlerde momentum kaybının oluştuğunu izliyoruz. Buna karşın ons altını destekleyecek temel etkenler henüz değişmiş değil.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi altını baskıladı. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde yatay hareket ediyor. 1969 direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: 1955 direncinin yukarı yönde aşılması 1969 seviyesindeki ana direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimini destekleyecektir. 1955 üzerindeki hakimiyetin oluşmakta zorlanması halinde aşağı yönlü denemeler görebiliriz. 1925 yakın destek olarak izleniyor.  Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor. 

Destekler: 1924 / 1907 / 1861 
Dirençler: 1955 / 1969 / 2013


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: 0,40% Hacim : 5.234 Mio.TL Son veri saati : 11:34
Düşük 1.108 24.08.2020 Yüksek 1.116
Açılış: 1.111
7,3570 Değişim: 0,28%
Düşük 7,2756 24.08.2020 Yüksek 7,3594
Açılış: 7,3362
8,6918 Değişim: 0,61%
Düşük 8,5516 24.08.2020 Yüksek 8,6982
Açılış: 8,6389
460,87 Değişim: 0,67%
Düşük 452,32 24.08.2020 Yüksek 461,44
Açılış: 457,82
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.