‹ Önceki Haber "Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir" "Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir"

Merkez Bankası geleneksel yöntemli repo ihalelerini sürdürüyor

24.08.2020 - 11:32
Merkez Bankası geleneksel yöntemli repo ihalelerini sürdürüyor | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebileceği kaydedilen açıklamada, ihalelere ilişkin detayların veri platformları aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi.

Duyuruda, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının azaltılabileceği de bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: 0,41% Hacim : 5.244 Mio.TL Son veri saati : 11:35
Düşük 1.108 24.08.2020 Yüksek 1.116
Açılış: 1.111
7,3569 Değişim: 0,28%
Düşük 7,2756 24.08.2020 Yüksek 7,3594
Açılış: 7,3362
8,6925 Değişim: 0,62%
Düşük 8,5516 24.08.2020 Yüksek 8,6982
Açılış: 8,6389
460,58 Değişim: 0,60%
Düşük 452,32 24.08.2020 Yüksek 461,44
Açılış: 457,82
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.