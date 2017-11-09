Küresel altın talebi azaldı

Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 915 ton oldu.

Dünya Altın Konseyinin 2017'nin üçüncü çeyreğine ilişkin "Altın Talebi Trendleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, borsa yatırım fonlarındaki girişin yavaşlaması küresel altın talebinin 8 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Bu dönemde altına dayalı borsa yatırım fonlarına 18,9 tonluk giriş gerçekleşti. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 144,3 ton olmuştu.

Mücevher sektörünün altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 478,7 tona geriledi. Merkez bankalarının altın rezervleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 111 ton olurken, altın yatırımları yüzde 17 artarak 222,3 tona çıktı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"TÜRKİYE'DEKİ ALTIN TALEBİ 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE"

Rapora göre, Türkiye'de mücevher sektörünün altın talebi, altın fiyatlarının Türk lirası cinsinden düşük seyretmesiyle art arda iki çeyrekte artış kaydetti.

Mücevher sektörünün altın talebi, temmuz ve ağustosta Türk lirası cinsinden altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 10,3 ton oldu. Türkiye'de yatırım için altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 15 tona ulaştı.

Türkiye'deki altın talebinin 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen rapora göre, altına yatırımının artmasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altına pazarını destekleyen yorumları ve Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiyi canlandırmasıyla altın talebini desteklemesi" etkili oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN ALAN İKİNCİ ÜLKE

Türkiye, Rusya ve Kazakistan merkez bankalarının baskın altın alıcısı olduğuna değinilen raporda, bu ülkelerin altın alımlarının küresel rezervin yüzde 90'dan fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Rusya Merkez Bankasının ardından ikinci en büyük altın alıcısı olduğu ifade edilen raporda TCMB'nin üçüncü çeyrekte 30,4 ton altın aldığı ve eylül sonu itibariyle altın rezervinin 167,4 tona ulaştığı kaydedildi.

Etiketler