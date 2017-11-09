‹ Önceki Haber Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi Sonraki Haber › İşte S&P'nin Türkiye için enflasyon tahmini İşte S&P'nin Türkiye için enflasyon tahmini

Küresel altın talebi azaldı

09.11.2017 - 13:59

Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 915 ton oldu.

Dünya Altın Konseyinin 2017'nin üçüncü çeyreğine ilişkin "Altın Talebi  Trendleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, borsa yatırım fonlarındaki girişin yavaşlaması küresel  altın talebinin 8 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Bu dönemde altına dayalı borsa yatırım fonlarına 18,9 tonluk giriş  gerçekleşti. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 144,3 ton olmuştu.

Mücevher sektörünün altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 478,7 tona geriledi. Merkez bankalarının altın rezervleri geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 25 artışla 111 ton olurken, altın yatırımları yüzde 17 artarak 222,3 tona çıktı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"TÜRKİYE'DEKİ ALTIN TALEBİ 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE"

Rapora göre, Türkiye'de mücevher sektörünün altın talebi, altın  fiyatlarının Türk lirası cinsinden düşük seyretmesiyle art arda iki çeyrekte artış kaydetti.

Mücevher sektörünün altın talebi, temmuz ve ağustosta Türk lirası  cinsinden altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 10,3 ton oldu. Türkiye'de yatırım için altın  talebi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 15 tona ulaştı.

Türkiye'deki altın talebinin 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde  olduğuna işaret edilen rapora göre, altına yatırımının artmasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altına pazarını destekleyen yorumları ve Kredi Garanti  Fonu'nun ekonomiyi canlandırmasıyla altın talebini desteklemesi" etkili oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN ALAN İKİNCİ ÜLKE

Türkiye, Rusya ve Kazakistan merkez bankalarının baskın altın alıcısı  olduğuna değinilen raporda, bu ülkelerin altın alımlarının küresel rezervin yüzde 90'dan fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Rusya Merkez Bankasının  ardından  ikinci en büyük altın alıcısı olduğu ifade edilen raporda TCMB'nin üçüncü çeyrekte 30,4 ton altın aldığı ve eylül sonu itibariyle altın rezervinin  167,4 tona ulaştığı kaydedildi.


Etiketler

  • Dünya Altın Konseyi
  • altın rezervleri
  • Altın Talebi Trendleri
  • Mücevher sektörü
  • yatırım fonları
‹ Önceki Haber Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi Sonraki Haber › İşte S&P'nin Türkiye için enflasyon tahmini İşte S&P'nin Türkiye için enflasyon tahmini
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
110.154 Değişim: -1,56% Hacim : 5.858 Mio.TL Son veri saati : 16:26
Düşük 109.919 09.11.2017 Yüksek 112.498
Açılış: 112.210
3,8658 Değişim: -0,07%
Düşük 3,8395 09.11.2017 Yüksek 3,8799
Açılış: 3,86855
4,4990 Değişim: 0,25%
Düşük 4,4609 09.11.2017 Yüksek 4,5072
Açılış: 4,488
159,94 Değişim: 0,39%
Düşük 158,56 09.11.2017 Yüksek 160,14
Açılış: 159,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.