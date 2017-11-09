Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi

Ekonomistler, Trump’ın, ABD Başkanlığı'na seçilmesinden bu yana ekonomi açısından iyi bir performans gösterdiğini ve kendi uç söylemlerinden adım adım uzaklaştığını belirtti.

Ekonomistler, Donald Trump’ın, ABD Başkanlığı'na seçilmesinden bu yana ekonomi açısından iyi bir performans gösterdiğini ve kendi uç söylemlerinden adım adım uzaklaştığını belirtti.

Merkezi Almanya'da bulunan Berenberg Bankası'nın Başekonomisti Holger Schmieding, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin bu yıl beklenenden daha hızlı büyüdüğünü kaydetti.

Schmieding, Trump’ın çok fazla ses çıkardığını ancak çok az şey yaptığını ifade ederek, henüz bir ticaret savaşının başlamadığını söyledi. Trump yönetiminin küresel ekonomiye etkisine değinen Schmieding, "Trump yönetiminin küresel ekonomiye olumsuz bir etki yaptığına dair bir kanıt yok. ABD'de, Trump yönetimi tarafından uygulanan bazı serbestleşme önlemlerinin, iş güvenini ve yatırımını desteklediği görülüyor." dedi.

"SİYASİ AÇIDAN İŞLER KORKULAN KADAR KÖTÜ SONUÇLANMADI"

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater de Trump'ın, adım adım kendini en uç planlarından uzaklaştırdığını ve mevcut bütçeyle ilgili ABD Kongresi'yle uzlaşmaya vararak kamu kurumlarını kapatmaktan kaçındığını söyledi.

Trump’ın ekonomik ajandasına değinen Kater, "Kendisi ve çalışanlarının sağlık hizmeti veya vergi reformu gibi politik girişimlerde bulunabilme imkanı var. Onun ekonomik gündeminden bazı sonuçlar göreceğiz." dedi.

Kater, Trump’ın göreve başlamasıyla siyasi açıdan işlerin korkulan kadar kötü sonuçlanmadığını, böylece finansal piyasa oyuncularının rahat bir nefes aldığını kaydetti.

"TRUMP'IN UÇUCU DAVRANIŞ SERGİLEMESİ DURUMUNDA OLUMSUZ ETKİLER GÖRÜLEBİLİR"

ING Group Euro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte ise ekonomik veriler ve finansal piyasalara bakıldığında Trump'ın performansının iyi olduğunu söyledi.

Borsanın rekor seviyeye ulaştığını ve ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Houte, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Trump'ın bu konudaki rolü çok sınırlı kaldı. Nitekim Trump'ın vergi reformu, altyapı çalışmaları ve liberalleştirme gibi görev süresinin başlangıcında ortaya koyduğu bir dizi ana politika konusunda bugüne kadar sadece sınırlı ilerleme kaydedildi. Bu bakımdan iyi ekonomik performansı ve hareketli Borsaları, Trump’ın ekonomi politikasına bağlamak doğru olmayacaktır."

Houte, vergi reformu gibi bazı ticaret dostu değişikliklerin uygulamaya konulacağı beklentisi nedeniyle güvenin ve Borsaların arttığını ancak beklenen bu politika değişikliklerinin gerçekleşmemesi halinde olumsuz bir tepki görebileceğini vurguladı.

Trump yönetiminin küresel ekonomiye etkilerine değinen Houte, şunları kaydetti:

"Donald Trump'ın 'Önce Amerika' gündemi nedeniyle ABD dışında fazla sevilmediği gerçeği muhtemelen doğrudur. Ayrıca Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) ve diğer ticaret anlaşmalarına meydan okuyarak serbest ticareti sorguladı. Uluslararası politikasının her zaman gerginliği azaltmaya yönelik olmadığı da söylenebilir.

Bu bağlamda Donald Trump'ın ekonomi dünyasında yatırım kararlarını etkileyebilecek politik bir risk oluşturduğunu anlayabiliriz. ABD ekonomisinde Trump'ın oldukça uçucu davranış sergilemesi durumunda olumsuz etkiler görülebilir."

Ifo anketi, Trump’ın dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret etti.

Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) 120 ülkeden 929 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen anketine göre, katılımcıların yüzde 73,9'u ABD Başkanı Trump'ın dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Ankete katılan uzmanların yüzde 57,6'sı hükümetin ABD ekonomisini olumsuz etkilediğine, sosyal adalet ve iklimi korumanın en zor alanlar olduğuna inanıyor.

Dünya genelindeki Ifo Dünya Ekonomi Araştırma (WES) uzmanlarının yüzde 73,5'i ve ABD'deki uzmanların yüzde 61,2'si de bugüne kadar açıklanan ve şimdiye kadar uygulanan politika önlemlerinden en çok yoksulların kaybettiğini düşünüyor.

Ankete göre, Trump yönetimi, uluslararası ticarette çok taraflı örgütlerle iş birliği, barış ve güvenlik açısından da zayıf puan aldı.

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