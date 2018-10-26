‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

26.10.2018 - 11:42
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 224 liradan, çeyrek altın ise 365 liradan alıcı buldu. Analistler, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin gram altındaki düşüşleri hızlandıracağını bildirdi.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 224 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 223,1 liradan tamamladı.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 224.22 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını da 1.493 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.236 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin dolar kurunda düşüşlere neden olduğunu belirterek, bu durumun da altın fiyatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin gram altındaki düşüşleri hızlandıracağını bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 220 liranın destek, 228 liranın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti. 


‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.494 Değişim: -1,34% Hacim : 2.511 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 92.316 26.10.2018 Yüksek 94.036
Açılış: 93.973
5,6290 Değişim: -0,09%
Düşük 5,6239 26.10.2018 Yüksek 5,6604
Açılış: 5,634
6,3923 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3922 26.10.2018 Yüksek 6,4348
Açılış: 6,40845
223,73 Değişim: 0,25%
Düşük 222,92 26.10.2018 Yüksek 224,62
Açılış: 223,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.