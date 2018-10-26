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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması

26.10.2018 - 11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmada "kur saldırısını" tüm imkanları seferber ederek yanıt verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmada "kur saldırısını" tüm imkanları seferber ederek yanıt verdiklerini belirterek, "Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti. Bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almayı başardık" dedi.

Bu gelişmenin cari açığı düşürmeye ve tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformları hızlandırdığını da belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını, kredi kanallarının daraldığını buna bağlı olarak üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Bunların hepsi ile de ilgili hazırlıklarımız çalışmalarımız planlarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra bu sıkıntıları aşmak çok daha rahat olacaktır."


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