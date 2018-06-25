Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 25 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın güne yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başlarken, sonrasında yönünü yukarı çevirerek 192 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın ise 312 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı. Gram altın sonrasında yükselişe geçerek 192.23 seviyesine tırmandı. Altının gram fiyatı saat 14.47 itibarıyla 190.83 liradan işlem görürken, çeyrek altın yüzde 0,23 yükselişle 312 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise yüzde 1.18 düşüşle 1.259 liradan lira seviyesinde...

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Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

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ONS ALTINDA 'GERİLİM' YÜKSELİŞİ

Altın fiyatları doların 11 ayın zirvelerinden geri gelmesi ve ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminden bulduğu destekle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artıda 1,271.79 dolarda bulunuyor.