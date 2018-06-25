Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi haziranda yüzde 0,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 92 iken haziranda yüzde 0,8 azalarak 91,2 değerine indi.

AA'nın haberine göre; hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin yükseleceğini bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe haziranda, bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 3,3 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 5,5 arttı.

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PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 2,8 azalarak 94,4 değerine gerildi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüşte, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalması etkili oldu.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe haziranda bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 9,3 ve yüzde 3,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken haziranda yüzde 2,4 azalarak 75,3 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe haziranda bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 0,4 azalış olarak kayıtlara geçti.