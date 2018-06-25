‹ Önceki Haber Altın fiyatları dalgalı! İşte son durum Altın fiyatları dalgalı! İşte son durum Sonraki Haber › "Seçim sonucu olumlu başlangıç etkisi yapar" "Seçim sonucu olumlu başlangıç etkisi yapar"

Sektörel güven endeksleri açıklandı

25.06.2018 - 10:57
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi haziranda yüzde 0,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 92 iken haziranda yüzde 0,8 azalarak 91,2 değerine indi.

AA'nın haberine göre; hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin yükseleceğini bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe haziranda, bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 3,3 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 5,5 arttı.

##$HABER_1447074$##

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 2,8 azalarak 94,4 değerine gerildi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüşte, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalması etkili oldu.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe haziranda bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 9,3 ve yüzde 3,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken haziranda yüzde 2,4 azalarak 75,3 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe haziranda bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 0,4 azalış olarak kayıtlara geçti. 


‹ Önceki Haber Altın fiyatları dalgalı! İşte son durum Altın fiyatları dalgalı! İşte son durum Sonraki Haber › "Seçim sonucu olumlu başlangıç etkisi yapar" "Seçim sonucu olumlu başlangıç etkisi yapar"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.977 Değişim: -1,96% Hacim : 8.628 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.365 25.06.2018 Yüksek 99.394
Açılış: 99.256
4,6765 Değişim: -0,05%
Düşük 4,5343 25.06.2018 Yüksek 4,7235
Açılış: 4,6789
5,4636 Değişim: 0,18%
Düşük 5,2849 25.06.2018 Yüksek 5,5020
Açılış: 5,45395
190,43 Değişim: -0,33%
Düşük 184,46 25.06.2018 Yüksek 192,47
Açılış: 191,06
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.