Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Haziran güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 372 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1705 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1704 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 369 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 370 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 369.17 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 372.47 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.18 itibarıyla yüzde 0.44 oranında yükselişle 372.40 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 611 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 437 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1705 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.34 oranında yükselişle 1704 dolardan işlem gördü.

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Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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