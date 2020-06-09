Bakan Pekcan: Birçok vergi istisnası sunacağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile, ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız.

Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz.

İhtisas Serbest Bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli işgücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkânları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduk.

Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz.

Etiketler