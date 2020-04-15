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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Nisan altın fiyatları

15.04.2020 - 10:48 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 381 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1731 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1719 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 379 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 378 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 376.04 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 382.00 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 15.30 itibarıyla yüzde 0.80 oranında yükselişle 381.49 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 6.21 oranında düşüşle 1719 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.


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