Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 15 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.83 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.49 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.51 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.83 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8079 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9070 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 17.29 itibarıyla 6.8979 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5242 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5127 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6221 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.75 yükselişle 99.63 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0886 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolarda 6.90 TL'nin önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6.70 TL seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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