Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 359 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1664 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1660 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 358 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 360 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 357.80 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 361.61 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 14.26 itibarıyla yüzde 0.30 oranında yükselişle 359.07 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.90 oranında yükselişle 1660 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 592 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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