Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 9 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.66 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.29 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.78 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6211 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7935 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.32 itibarıyla 6.6679 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3882 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2984 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3202 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, dolar kurunda 6.70 TL- 6.80 TL aralığının izleneceğini bildirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.54 düşüşle 99.58 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0928 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.17 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler