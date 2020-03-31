Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 31 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 342 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1623 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1598 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 343 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 336.76 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 343.54 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.24 itibarıyla yüzde 1.65 oranında düşüşle 337.35 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 1.44 oranında düşüşle 1598 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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