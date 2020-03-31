Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 31 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.58 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.25 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.57 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.5557 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.6015 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.17 itibarıyla 6.5688 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2693 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1865 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.1110 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 6.61 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.76 yükselişle 99.93 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0939 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.52 seviyesinde bulunuyor.

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