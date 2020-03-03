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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları, 3 Mart Çeyrek altın fiyatları

03.03.2020 - 11:43
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları, 3 Mart Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın 519 lira ve Cumhuriyet altını 2.123 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 319,1 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 319,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 519 lira, Cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.596 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.


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