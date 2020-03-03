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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

03.03.2020 - 11:33 | Son Güncelleme :
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu" şeklinde açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini duyurdu. 2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Pekcan, "Bu yılın başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın "motorlu kara taşıtları", en fazla ithalat yapılan faslın "mineral yakıtlar" olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti.

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Pekcan, Ocak-Şubat 2020 döneminde ihracatın yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalatın yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara, dış ticaret hacminin de yüzde 9,69 yükselerek 66 milyar 272 milyon dolara çıktığını belirtti.

Bakan Pekcan, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,8 olduğunu bildirdi.

2019 BÜYÜMESİNE NET İHRACAT 2,3 PUAN İLE EN FAZLA KATKIYI VERDİ

Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nda Türkiye'nin 2019 yılının tamamı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahmininin yüzde 0,5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılın son çeyreğinde baz etkisiyle güçlü gelen yüzde 6 büyüme sonrası, yıllık büyümenin yüzde 0,9'u bulduğunu hatırlattı.

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, "2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup, büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan şubat ayında kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselerek yüzde 76'ya ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16,7'lik artış ve açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2020 yılında da hedeflerimize hızla ilerlerken küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ederim."


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