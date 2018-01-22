Çeyrek altın ne kadar? ( 22 Ocak altın fiyatları )

Altının gram fiyatı yüzde 0,46 yükselişle 163 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,82 yükselişle 269 liradan, cumhuriyet altını ise 1096 liradan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ABD'de kamu hizmetlerinin ödenek konusundaki siyasi anlaşmazlık nedeniyle askıya alınması sonrası dolardaki sınırlı değer kaybına paralel olarak yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı, yatay bir seyir izlerken, gram altın fiyatı hafif yükseldi.

Bu şehirlerde yaşamak cep yakıyor! Türkiye'den de 5 şehir listede...

Bu rüya otomobilleri bakın Türkiye’den kaç kişi almış!

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu