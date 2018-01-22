Çeyrek altın ne kadar? ( 22 Ocak altın fiyatları )

Altının ons fiyatı, yatay bir seyir izlerken, gram altın fiyatı hafif yükseldi.
Altın fiyatları ABD'de kamu hizmetlerinin ödenek konusundaki siyasi anlaşmazlık nedeniyle askıya alınması sonrası dolardaki sınırlı değer kaybına paralel olarak yatay seyrediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın tamamını yüzde 0.5 düşüşle kapattıktan sonra bugün 1,331.57 dolarda yatay seyrediyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 0,46 yükselişle 163 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,82 yükselişle 269 liradan, cumhuriyet altını ise 1096 liradan alıcı buldu.
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