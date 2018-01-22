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Turistte bu yıl rekor kırılabilir

22.01.2018 - 09:12

Hollanda'da düzenlenen 48. Utrecht Turizm Fuarı'na katılan Bodrumlu turizmciler, İngiltere ve Hollanda'dan rekor düzeyde turist bekliyor.

Hollanda'da düzenlenen 48. Utrecht Turizm Fuarı'na katılan Bodrumlu turizmciler, bu sezon İngiltere ve Hollanda'dan rekor düzeyde turist gelmesini bekliyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da her yıl ocak ayında düzenlenen fuarın, Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olduğunu söyledi.

İlçenin turizm sektörü temsilcilerinin bu fuara her yıl katıldıklarını belirten Kavala, "Bodrum diğer Türkiye destinasyonlarına göre Utrecht Turizm Fuarı'nda çok iyi tanıtılıyor. Çok daha büyük bir alan kullanıyor. Çok iyi sunumlar yapılıyor. Otellerimiz tarafından fuarı ziyaret eden Hollandalılara ücretsiz çekiliş yapılarak bir haftalık tatil veriliyor ve izdiham oluyor." dedi. 
Fuarda edinilen gözlem doğrultusunda bu yıl Hollandalı turist sayısında önemli oranda artış yaşanmasını beklediklerini dile getiren Kavala, şöyle devam etti:

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"Yaptığımız çalışmalarda, bu yıl daha fazla sayıda Hollandalı tatilcinin ilçeyi ziyaret edeceğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda Bodrum, Hollanda ve İngiltere uyruklu vatandaşları ağırlıyordu. Bu rakamlarda düşmeler oldu ancak şu anda rakamlar yeniden yükselmeye başladı. Turizmde en önemli şey şudur; düşüşler çok hızlı, yükselişler ise yavaş yavaş olur. Şu anda İngiltere ve Hollanda piyasası Bodrum'a gelişlerini hem uçak sayısı olarak hem de gelecek insan sayısı olarak artırdı. Bu olumlu bir gelişme. Bu şekilde devam ederse daha önceki periyotları geçeriz."

Kavala, önlerinde önemli fuarların olduğunu belirterek, "Önümüzde Berlin Fuarı, EMİT Fuarı ve Moskova Fuarı var. Bunlar hep belirleyici ve büyük fuarlar. Bodrum'un buralardaki sunum, tanıtım ve dikkati çekişi Bodrum'a gelecek yerli ve yabancı turist sayısını artıracaktır." dedi.

"YÜZDE 100 ARTIŞLARI KONUŞAN ACENTALAR VAR"

Özellikle Hollandalı ve İngiliz turistlerin tercih ettiği oteller arasında bulunan Bodrum Holiday Resort'un Genel Müdürü Serdar Sarıl da Utrecht Turizm Fuarı'nın gelecek sezon için net bilgiler verdiğini söyledi. Sarıl, "Bu yıl aldığımız sayılara baktığımızda, geçtiğimiz yılların çok üzerinde olduğunu gördük. Yüzde 100 artışları konuşan acentalar var. Bunların konuşulması bizleri sevindirdi." dedi.

Fuarda Türkiye ve Bodrum standının yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Sarıl, şunları kaydetti:

"İlgi çok güzeldi ve oldukça başarılı aktiviteler düzenledik. Avrupalı turist Türkiye'den aldığı hizmeti hiçbir yerden alamıyor. Özellikle Ege Bölgesi'ni, Bodrum'u, Marmaris'i, Fethiyeyi çok seviyor. Bu hizmeti diğer ülkelerde bulamadılar ve onun için bu sene şu an gördüğümüz sayılardan da daha fazla bir sayıyla karşılaşacağımıza inanıyorum. İspanya ve Yunanistan'da Türkiye'deki hizmeti bulamadıklarını söylüyorlar."

Sarıl, erken rezervasyon döneminin çok iyi gittiğini, bu yıl özellikle İngiltere'den Türkiye'ye çok yüksek talep olacağını belirtti. 


Etiketler

  • Utrecht Turizm Fuarı
  • BODER
  • İngiliz turist
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