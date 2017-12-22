Çeyrek altın ne kadar? ( 22 Aralık altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1267 dolardan işlem görürken; gram altın 155, çeyrek altın ise 256 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün, 155,2-156,0 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

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Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.267,3 dolardan işlem görüyor.

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