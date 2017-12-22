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Konut satışlarında düşüş sürüyor

22.12.2017 - 10:42 | Son Güncelleme : 22.12.2017 - 12:00

Konut satışlarında Ekim'de gözlenen düşüş Kasım'da devam etti. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında 7.5 geriledi.

Konut sektörüne yönelik teşviklerin sona ermesi, konut kredisi faiz oranlarındaki mevcut seviyeler ve uzayan kira amorti sürelerinin etkisiyle Ekim ayında konut satışlarında gözlenen düşüş Kasım ayında da devam ederken; Türkiye genelinde konut satışları Kasım'da yüzde 7.5 geriledi.

"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise yüzde 23.9 ile çok daha sert bir düşüş kaydetti. TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 düşüşle 122,732 adet; ipotekli satışlar da yüzde 23.9 gerileyerek 37,250 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki konut satışları, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de sırasıyla yüzde 42.4, yüzde 4.7 ve yüzde 28.8 yükseldikten sonra Ekim ayında yüzde 5.7 gerilemişti. Ekim ayında konut kredili satışlar ise yüzde 19.8 ile çok daha sert bir düşüş kaydetmişti.

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TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Reuters ile söyleşisinde, konut satışlarında benzer bir düşüşün Kasım ayında da beklendiğini söylemişti.

Maya bu düşüşte, teşviklerin 30 Eylül'de sona ermiş olması, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği, kira amorti sürelerinin uzaması ve kurdaki yüksek seviyelerin yatırım amaçlı konut alımlarını frenlemesinin etkili olduğunu söylemişti.

Tapu harcını yüzde 4'ten 3'e indiren teşvik, 30 Eylül'de sona erdi. Konut sektörünü hareketlendirmek için 150 metrekare üzeri konutlara yönelik getirilen teşvik de yıl içinde sona ermişti. Böylece yabancılara yönelik olanlar hariç, şu anda konut piyasasına yönelik bir teşvik kalmadı.

Sektör temsilcilerine göre, konut kredi faizlerinde aylık yüzde 1 psikolojik seviye olarak kabul edilirken; konut kredi faizleri mevcut durumda aylık yüzde 1.20'lerde seyrediyor.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde ise konut satışları yüzde 6.5 artışla 1.28 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ipotekli satışlar da yüzde 9.6 artışla 439,070 adet oldu.

Yabancılara konut satışı ise Kasım'da yüzde 21.4 artışla 2,152 adet, Ocak-Kasım'da da yüzde 21.3 artışla 20,070 adet olarak gerçekleşti.


Etiketler

  • ipotekli satışlar
  • konut satış istatistikleri
  • kredili satışlar
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