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Çeyrek altın ne kadar oldu?

21.12.2017 - 10:13

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, 155,2-156,2 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü yatay seyirle 155,5 liradan tamamladı. Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.265,2 dolardan işlem görüyor.

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Etiketler

  • Altının ons fiyatı
  • Asya piyasaları
  • jeopolitik riskler
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