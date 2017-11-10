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Çeyrek altın ne kadar? ( 10 Kasım altın fiyatları )

10.11.2017 - 10:49

Altının gramı 159,8 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.069 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,49 değer kazancıyla 160 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybıyla 159,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.069 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem görüyor.


Etiketler

  • çeyrek altın
  • altının gram fiyatı
  • vergi reformu
  • veri akışı
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