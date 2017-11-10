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JCR'dan Türkiye'ye not açıklaması

10.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme : 10.11.2017 - 12:17

JCR, Türkiye'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. JCR'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BBB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Türkiye'nin kredi notunun, ülkenin Orta Doğu'daki geniş ekonomik temelleri, bankacılık sektörünün finansal sağlamlığı ve kamu borcunun ılımlı seviyesi tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, "Öte yandan, düşük tasarruf oranı, kronikleşmiş cari açık, geniş dış finansman ihtiyacı, uluslararası finansal piyasalara bağımlılık, daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyan politik ve sosyal koşullar gibi makroekonomik dengesizlikler kredi notunu baskılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, Nisan 2017'deki referandumdan bu yana iç politik koşulların ve ekonomik aktivitenin toparlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Başkanlık sistemine geçişin, Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında uygulanması planlanmaktadır. Bu süreye kadar geniş ölçekli bir ulusal seçimin yapılması beklenmemektedir. JCR, bu süreçte iç politik koşulların genel olarak mevcut durumunu koruyacağını ve ekonominin ılımlı büyüme kaydedeceğini düşünüyor. Tüm bunlar dikkate alındığında, JCR olarak ülke kredi notunu durağan görünüm ile teyit ettik. Hükümetin, makroekonomik dengesizlikleri gidermek için yapısal reformları hızlandırıp hızlandırmayacağı yakından takip edilecek."

Asya ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan Türkiye'nin, yaklaşık 80 milyonluk nüfusu ile Orta Doğu'da büyük bir güç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye'nin, İslam ve AB ülkelerine önemli bir ihracat üssü olması bekleniyor." denildi.

Açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin milli gelirinin 857,2 milyar dolar ve kişi başı milli gelirinin 10 bin 807 dolar olduğu aktarılarak, Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5'e ulaşmasının beklendiği bildirildi. 


Etiketler

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