Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gramı 151,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248, Cumhuriyet altını 1.012 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 151,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüze 0,24 düşüşle 151,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 151,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında 1.282,10 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 1.283,90 dolardan işlem görüyor.