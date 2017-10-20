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Piyasalar Yellen`ın konuşmasını bekliyor

20.10.2017 - 10:02

Küresel piyasalar, haber ve veri trafiğinin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen`ın konuşmasının takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de Federal hükümetin 2018 mali yılına yönelik bütçe tasarısı, Senato'dan 49'a karşı 51 oyla geçerken, Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için adı geçen kişilerle yaptığı görüşmeler ve konuyla ilgili yorumlar, yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam etti. Dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 222 binle 44 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, sınırlı da olsa kapanış rekorlarına devam etti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,29 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın, görev süresi birkaç ay sonra dolacak olan Fed Başkanı Janet Yellen ile ikinci kez atanma olasılığını görüştüğünü belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini, ayrıca bugün Yellen'ın "Finansal Kriz Sonrası Para Politikası" başlıklı sunumunda yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

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Avrupa tarafında, İspanya'daki Katalonya belirsizliği ve devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi en önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün başlayan AB Liderler Zirvesi'nde, bağımsızlık için referanduma giden Katalonya Özerk Yönetimi ve İspanya hükümeti arasında arabuluculuk yapmayacaklarını belirterek, "İspanya'daki durumun endişe verici olduğunu saklamaya gerek yok ancak benim, AB Konseyi ve üye devletlerin bu konudaki pozisyonları net. Bir tür arabuluculuk, uluslararası inisiyatif veya eylem için bir alan bulunmuyor." dedi.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.

Çin'de Komünist Parti Kongresi ve yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilirken, haftanın son işlem gününde Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksinin yatay bir seyir izlediği görülüyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da genele yayılan alımlar BIST 100 endeksini 108.000 puanın üzerine taşıdı. Endeks, dün yüzde 1,41 değer kazanarak günü 108.434 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,91 gerileyerek 3,6449'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasada 3,6550 seviyesinde dengelendi.

Analistler, açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek bilançolarının gelecek hafta pay bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 105.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı cari denge

17.00 ABD, eylül ayı 2. el konut satışları


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  • S&P
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