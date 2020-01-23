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Çeyrek altın kaç lira?

23.01.2020 - 16:50 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın kaç lira? | Altın Haberleri

Gram altın 295,6 lira, çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.973 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşılık dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 295,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.973 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgınına ilişkin tedirginlikler varlık fiyatlamasında önemli rol oynarken, küresel çapta makroekonomik verilerdeki olumlu görünüm negatif etkileri sınırlıyor.

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Analistler, altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğini ve ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.554,3 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550-1.560 dolar, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.


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