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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 2 Ocak altın fiyatları )

02.01.2020 - 11:48 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 2 Ocak altın fiyatları )

Gram altın 291,1 lira, çeyrek altın 474 lira ve Cumhuriyet altını 1.941 liradan işlem görüyor.

Gram altın, salı günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel hafif değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 290,1 liradan tamamladı.

Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.


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