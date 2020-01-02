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Bakan Varank'tan 'yatırım' açıklaması

02.01.2020 - 11:42
Bakan Varank'tan 'yatırım' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 157 bin 374 kişilik istihdam oluştuğunu belirterek, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasım ayında ve ocak-kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım 2019'da 6 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 14 bin 705 kişinin işbaşı yaptığını vurgulayan Varank, "Yüzde 45'i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgeleri hakkında da bilgi veren Varank, şunları kaydetti: "Ocak-Kasım döneminde, 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz."

TEŞVİKLERDE EN BÜYÜK PAYI İMALAT SEKTÖRÜ ALDI

Bakan Varank'ın konuya ilişkin paylaştığı infografikte, sağlanan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasımda sağlanan yatırım teşvik belgelerinin yüzde 45'i imalat, yüzde 38'i hizmetler, yüzde 14'ü enerji, yüzde 2'si tarım ve yüzde 1'i madencilik alanındaki yatırımlara verildi.
Bu dönemde tamamlama vizesi verilen yatırımların ise yüzde 49'u hizmetler, yüzde 42'si imalat, yüzde 8'i enerji ve yüzde 1'i madencilik sektöründe gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2019 döneminde sağlanan yatırım teşvik belgelerinin de yüzde 46'sı imalat, yüzde 33'ü hizmetler, yüzde 13'ü enerji, yüzde 6'sı madencilik ve yüzde 2'si tarım sektöründeki yatırımlara verildi.

Aynı dönemde tamamlama vizesi alan yatırımların yüzde 55'i hizmetler, yüzde 25'i imalat, yüzde 17'si enerji, yüzde 2'si madencilik ve yüzde 1'i tarım sektöründe gerçekleşti.


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