Çeyrek altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları , gram altın fiyatı (23 Ekim altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 232 liradan, çeyrek altın ise 379 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 232 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 primle 222,8 liradan tamamladı.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.56 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4.17 primle 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.517 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1.14 artışla 1.235 dolardan işlem görüyor.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanındaki düşüşler, İtalya bütçesi ve Brexit sürecine ilişkin endişelerin dolar endeksinde yükselişlere neden olduğunu ifade ederek, "Dolar varlıklarında yaşanan yükselişler, emtia fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları euro/dolar paritesi ve emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacak. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.207 dolar desteğini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki değer kazançlarının gram altında yükselişi desteklediğini bildiren Memiş, "Döviz kurlarında ve altının gram fiyatında 3 ay öncesine göre daha sakin bir seyir izleniyor. Bugün altının gram fiyatının 222-230 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler