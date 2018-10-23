Niksar cevizinde yüksek rekolte bekleniyor | Sektör Haberleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2013 yılında coğrafi işareti alınan ve hasadı süren cevizde, yaklaşık bin 300 ton rekolte bekleniyor.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Niksar cevizinde üretimin yıldan yıla arttığını söyledi.

Coğrafi işaretin Niksar cevizine büyük katkı sağladığını vurgulayan Özdüzgün, "İlçe genelinde yeni alanlara fidanlar dikerek ceviz üretiminin artması için çalışmalarımız sürüyor. 2012 yılında ilçede üretilen ceviz 400 ton civarındaydı. İlçe genelinde bugün yaklaşık 145 bin ceviz ağacı bulunuyor." dedi.

Özdüzgün, ilçede ceviz hasadının sürdüğünü, geçen yıl bin 200 ton civarında olan rekoltenin bin 300 tona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

"NİKSAR CEVİZİ TÜRKİYE'NİN MARKASIDIR"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan da cevizin, ilçe için marka değeri olduğunu, üretimin yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Her yıl hasat döneminde ceviz paneli düzenlediklerini belirten Özcan, "Panelde ceviz ve cevizden yapılan ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. İnsan sağlığına faydaları hakkında da hocalarımız bilgi veriyor. Eski Bakanımız Veysel Eroğlu döneminde Niksar fidanlığı, Danişmentli Ceviz Fidanlığı'na dönüştürüldü. Burada ceviz fidanları üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Ceviz fidanlarının dikileceği alanlarda önce toprak analizi yapıldığını ifade eden Özcan, "Uygun alanlarda ceviz fidanı dikilmesini sağlıyoruz. Çok ciddi oranda ürün alıyoruz. Bu sene ekim ayı içinde ceviz panelimizin beşincisini düzenleyeceğiz. Bu bölge cevizin vatanıdır. Niksar cevizi Türkiye'nin markasıdır." diye konuştu.

Özcan, hasadı süren cevizden bu yıl da yüksek rekolte bekledikleri sözlerine ekledi.

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