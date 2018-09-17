Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 17 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 241 liradan, çeyrek altın ise 395 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 241 lira seviyelerinde dengelendi. Geçen hafta dolar/TL'deki düşüşe paralel 233 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 0,6 artışla 236,5 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 2 artışla 241 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 395 lira, Cumhuriyet altını da 1.612 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 1.195,9 dolardan işlem görüyor.