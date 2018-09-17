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İş Bankası'ndan hisse açıklaması

17.09.2018 - 10:48
İş Bankası'ndan hisse açıklaması

Türkiye İş Bankası tarafından, bankadaki Atatürk hisselerinin temsili konusundaki değerlendirmelere yönelik, "Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiği açıktır." açıklaması yapıldı.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, bankanın milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmesi için, 26 Ağustos 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğu anımsatıldı. Bankanın 1 milyon liralık kuruluş sermayesinin, Atatürk ile yakın çevresindeki asker ve bürokratların yanı sıra Anadolu ticaretinin önde gelenlerinin birikimlerinden karşılandığı aktarılan açıklamada, Atatürk'ün vefatının ardından vasiyetnamesine uygun olarak hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) devredildiği ifade edildi.

Açıklamada, yine Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak hisselerin oy haklarının CHP tarafından kullanıldığı, hisselerden kaynaklanan temettünün Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na tevdi edildiği bilgisi verilerek, "Bankanın 100 yıla yaklaşan tarihi içerisinde bu hisselerin mülkiyetine ve temsiline dair ortaya çıkan farklı görüşler nedeniyle konunun yargıya taşındığı da olmuştur." denildi.

Banka hisselerinin yüzde 31,79'unun halka açık, çoğunluk hissesinin ise yüzde 40,12'yle Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait olduğu vurgulanan açıklamada, Atatürk hisselerinin oranının ise yüzde 28,09 düzeyinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, çoğunluk hissesinin yönetim kurulu teşkilinde de çoğunluğu Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na verdiği belirtilerek, "Dolayısıyla, Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun bir şekilde devam ettirmektedir. Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiği açıktır." değerlendirmeleri yapıldı.

Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bunun bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Bankamız faaliyetlerini her zaman kuruluş amacına uygun bir biçimde ülkemizin kalkınması ve gelişmesine azami katkıyı sağlamak hedefiyle, kanun, mevzuat ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla, inançla, samimiyetle yerine getirmek için gereken özeni göstermiştir.

Türkiye'nin milli sermayesi olarak, üstlendiği sorumluluğun bilincini faaliyetleriyle daima ortaya koyan İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir. Bankaların güven müesseseleri olduğunu, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomimiz açısından önem taşıdığını kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." 


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