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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 20 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

20.06.2018 - 10:40
Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı 6 ayın zirvesinden yükselişe geçerken; gram altın 194,5 liradan, çeyrek altın ise 319 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 194,5 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 194,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 319 lira, Cumhuriyet altını da 1.301 liradan satılıyor.

Dün 193-196 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,6 artışla 194,6 liradan tamamlamıştı.

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ALTININ ONSU 6 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları doların gücünü koruması ve hisse senedi piyasalarının toparlanmasıyla birlikte dün gördüğü yaklaşık altı ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,270 dolar ile 22 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 1,273.92 dolarda bulunuyor.


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