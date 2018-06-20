Mayıs ayında satılan konut sayısı belli oldu

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında yüzde 2.7 arttı, ipotekli satışlar yüzde 11.7 geriledi.

Türkiye genelinde konut satışları art arda üç ay geçen yılın gerisinde kaldıktan sonra mayıs ayında yüzde 2.7 artış gösterdi. İpotekli satışlar ise yüzde 11.7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, mayıs ayı konut satışları 119 bin 655 adet oldu. "İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise 36 bin 865 adet olarak gerçekleşti.

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Reuters'in haberine göre; Türkiye genelinde Mayıs ayında yabancılara konut satışı yüzde 36.1 artarak 2 bin 415 adet oldu.