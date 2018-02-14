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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( Çeyrek altın fiyatları 14 Şubat 2018 )

14.02.2018 - 10:12

Altının ons fiyatı 1 haftanın zirvesine yakın işlem görürken; gram altın 163,1 lira, çeyrek altın 268 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 162,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 163,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN ZİRVEYE YAKIN

 Altın fiyatları doların değer kaybetmesinden destek bularak art arda üçüncü seansta da değer kazanarak bir haftanın zirvesini gördü. Yatırımcılar ise faizlerin yönü hakkında ipucu verecek olan 16.30'da yayımlanacak ABD enflasyon verisini bekliyor.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,335.81 dolara kadar yükselerek 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.4 artıda 1,334.75 dolarda bulunuyor. 

 


Etiketler

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