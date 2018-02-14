2017'de Türkiye ne kadar açık verdi?

Türkiye'nin, 2017 yılında cari açığı 47.1 milyar dolar oldu. Cari açık aralık ayında ise 7.70 milyar dolara yükseldi.

Cari açık Aralık ayında beklentilerin hafif üzerinde 7.7 milyar dolar olurken, 2017 yılının tamamında 47.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Reuters anketinde cari işlemler dengesinin 2017 yılı Aralık'ta 7.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Ankete göre, Aralık ayı verilerinin beklentilere paralel gelmesi halinde revizyonlar hariç tutulduğunda 2017 yılının tamamında 46.9 milyar dolar civarında açık ile kapatmış olacağı hesaplanıyordu.

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TCMB açıklamasında, cari işlemler açığının, bir önceki yılın Aralık ayına göre 4.36 milyar dolar azalarak 7.7 milyar dolar, 12 aylık açığın ise 47.1 milyar dolar olduğu belirtilerek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.16 milyar dolar artarak 7.43 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1.19 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

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Net hata noksan (kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışı) aralıkta 228 milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu arada kasım ayı cari açık verisi 4.2 milyar dolardan 4.38 milyar dolara revize edildi.