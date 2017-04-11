Çeyrek altın kaç lira oldu?

Yatırımcıların güvenli limana sığınmasıyla altın fiyatları artarken; çeyrek altın 246 liradan, altının ons fiyatı ise 1,257 liradan işlem gördü.
Altın fiyatları Kuzey Kore ve Ortadoğu'da yükselen siyasi gerilimin güvenli limanlara olan talebi artırmasıyla beraber bugün yükseldi.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,257 dolardan işlem gördü.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 150 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,18 oranında yükselişle 246 liradan, cumhuriyet altını ise bin 12 liradan alıcı buluyor.
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