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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 7 Aralık güncel altın fiyatları

07.12.2020 - 11:42
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 7 Aralık güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 461,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 464,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.841 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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