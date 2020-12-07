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Dardanel 2021 hedeflerini açıkladı

07.12.2020 - 12:47
Dardanel 2021 hedeflerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ton balığını “marketten alınabilecek en doğal ve saf protein” olarak tanımlayan Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “2021’de de sofralardan sağlığı ve balığı eksik etmeyeceğiz. Yatırıma, üretime ve istihdama hız veriyoruz” dedi.

2015’ten bu yana yaklaşık her yıl yüzde 40 büyüyen pazarda bu yıl rekor yaşandı. 1984 yılından bu yana Türkiye’nin ilk konserve ton balığı üreticisi olarak faaliyetlerini sürdüren Dardanel’in İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Rekor büyüme devam etse de ton balığı pazarı henüz Türkiye’de emekleme döneminde” açıklamasını yaptı. Ülkemizde kişi başı yıllık 25 kilogram tavuk, 15 kilogram kırmızı et ve 5 kilogram balık tüketildiğine dikkat çeken Önen, “Ton balığı tüketimi ise henüz kişi başı yıllık 200 gram seviyesinde. Bu rakamla, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’nun çok gerisindeyiz. Marketten alınabilecek en doğal ve saf protein kaynağı ton balığının ülkemizde tüketiminin artırılması için üretimden yatırıma ve pazarlamaya seferberlik ilan ettik” dedi.

HEDEFİMİZ TÜKETİMİ 5 KAT ARTIRMAK

Yine Nielsen raporlarına göre bugün Türkiye’de üretilen toplam ton balığı pazarının yüzde 80’inin Dardanel fabrikalarında üretildiğini hatırlatan Önen, “Bunların yüzde 60’ı ise Dardanel markasıyla raflarda yerini alıyor. Bu rakamlarla en yakın rakibimizin bile yaklaşık 5,5 katı pazar payına sahibiz. Öte yandan 2021 ve sonrası için hedefimiz sadece markamızı değil aynı zamanda ton balığı pazarını büyütmek” dedi ve ekledi:

“Ton balığı tüketimi dünyada ortalama 1 kilogram; Türkiye bu ortalamanın altında kalıyor. Bizim de hedefimiz, ülkemizdeki ton balığı tüketimini en az 5 katına çıkarmak ve 1 kilogram seviyesine çekmek…”

“TON BALIĞININ ÇİFTLİĞİ YOK”

“Sağlıklı, doğal ve bağışıklığa katkı sunan ton balığın tüketimini artırmayı, “Sadece Dardanel’in ticari başarısı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığına ve sağlıklı beslenme trendlerine öncülük eden bir sanayi kuruluşu olmayı bir görev olarak değerlendiriyoruz” diyen Önen, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi müşteri tercihlerini ve alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Sürdürülebilirlik kavramı şirketlerin, hijyen ise bireylerin hayatının ayrılmaz parçası oldu. Sağlıklı beslenme alışkanlığı pandemiden önce hayatımıza girdi; sonrasında da devam edecek. Ton balığı ise markette bulunabilecek en saf protein olarak karşımıza çıkıyor. Ton balığı yakalandığı anda, gemilerde -18 derecede donduruluyor. Konserve ton balığı, sterilizasyon teknolojisinin yardımıyla, hiçbir katkı malzemesi olmadan 3 yıl raf ömrüne sahip olabiliyor.”

“Ton balığının çiftliği yok” diyen Önen, “Ton balığı konservesinin bu denli doğal ve sağlıklı olmasının da nedeni budur. Çiftlik balığında, doğal balıktan alınabilecek Omega-3, amino asit ve kompleks minerallerin bulunmadığını hatırlatmakta fayda var. Bu konuda doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekiyor. Kalp ve beyin sağlığına gerçekten fayda sağlanması için doğal balık tüketilmeli” diye vurguladı.

2021 SATIŞ HEDEFİMİZ 1,4 MİLYAR TL

Konserve ton balığı pazarının 2021’de bu yıldan da iyi geçeceğini öngören Önen, “Dardanel olarak her yıl, pazara paralel şekilde yüzde 40 büyüyoruz. Bu yılı da 1 milyar TL’nin üzerinde bir satış ile tamamlıyoruz. 2021 ise öngörümüz 1,4 milyar TL” açıklamasını yaptı.

Bu ivmede, ihracattaki büyümenin de önemine değinen Önen, “Satışlarımızın yüzde 30’u ihracattan geliyor. Bugün 35 ayrı ülkeye ihracatımız bulunuyor; bunların 33’üne direkt Dardanel markasıyla ihracat yapıyoruz” dedi.

2020’de ihracat taleplerine yetişemediklerini de ekleyen Önen, “Stoklarımızda önceliği iç pazara verdik; ihracatın yaklaşık yüzde 90’ını tamamlayabildik. 2021’in sonunda devreye alacağımız yeni fabrikamızla birlikte üretimi artıracağız. Böylece stoklarımız yükselen ihracatı da daha rahat karşılayacak. Aynı zamanda bu bölgelerin kültürüne ve farklı yemek yeme alışkanlığına göre pazarlama yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“MARKAMIZI SATMAYACAĞIZ. AİLE ANAYASAMIZA DA KOYDUK”

Şirketimizi kesinlikle satmayı düşünmediğimiz gibi, yabancı ortaklıklara da sıcak bakmıyoruz” diye vurguladı. Bunun aile anayasasına da birinci madde olarak eklendiğini belirten Önen, “Aksine çok iddialı hedeflerimiz var. Yunanistan’da dondurulmuş deniz ürünleri üreten bir marka ile görüşme halindeyiz. Bunun için Yunanistan’da bir şirket kurduk. Görüşmeler yıl sonunda tamamlanacak. Bu satın alma gerçekleştiği takdirde 150 milyon euro pazar büyüklüğündeki Yunanistan’a girmiş ve daha geniş bir Avrupa coğrafyasına yayılmış olacağız. Çanakkale’de ürettiğimiz ton balığını, Yunanistan’da satacağız” diye açıkladı.Bu ve benzeri satın almalar, devreye girecek yeni yatırımlar ve artan ihracat

gücüyle Dardanel’in Türkiye’nin en büyük gıda markalarından biri olarak ilerlerken, aynı zamanda bir dünya markasına dönüştüğünü belirten Önen, “Şu anda pazarın lideri İtalyan bir firma. İkinci ve üçüncü sırada ise Tayland ve İspanya’dan firmalar var. 5 yıl içinde hedefimiz, Tayland ve İspanya’daki markaları geride bırakarak, dünyada ilk 3 firmadan biri olmak. Bir Türk şirketi olarak dünyada böyle bir başarı elde etmek bizim en büyük motivasyonumuz” dedi.


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