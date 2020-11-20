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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 20 Kasım altın yorum, güncel altın fiyatları

20.11.2020 - 11:11
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 20 Kasım altın yorum, güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 454,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını 3.060 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 452,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 454,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.060 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydeden analistler, şu dakikalarda, döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.


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