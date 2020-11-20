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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

20.11.2020 - 11:07
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,38 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,16, imalat sanayisi sektöründe yüzde 4,61 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 4,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,69, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,41, enerjide yüzde 4,78, sermaye malında yüzde 3,93 artış olarak kayıtlara geçti.

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Aylık bazda ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) yüzde 2,4, tütün ürünlerinde yüzde 2,51, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 2,64 artış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 9,45, diğer mamul eşyalar yüzde 5,87, ana metaller yüzde 5,85 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,27, imalatta yüzde 37,64 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 37,4, dayanıklı tüketim malında yüzde 48,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,04 ve sermaye malında yüzde 42,07 artış, enerjide yüzde 20,09 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 20,09 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 62,08, metal cevherleri yüzde 45,48, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 42,8 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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