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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 31 Ağustos altın fiyatları

31.08.2020 - 12:00
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 31 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 462,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını 3.107 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 463,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 462,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.107 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.955 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, Çin ve Japonya'da beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin etkisiyle risk algısının görece azaldığını ve bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.


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