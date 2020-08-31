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Gümüşte bu seviyeye dikkat! Kar satışları gelebilir

31.08.2020 - 11:46 | Son Güncelleme :
Gümüşte bu seviyeye dikkat! Kar satışları gelebilir | Emtia Haberleri

Ons gümüş, şu dakikalarda 27.89 dolar seviyesinde bulunurken; gram gümüş ise 6.59 lira seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “(Ons gümüş) 26.80 dolar ara, 26.00 dolar ise ana destek olarak izlenmelidir. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devamı beklenebilir. 28-29 dolar bölgesinden ise kısa süreli kar satışları görmeye devam edebiliriz” şeklinde değerlendirdi.

Ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz haftayı 27.49 dolar seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 27.50 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 28.16 doları, en düşük ise 27.48 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 15.50 itibarıyla yüzde 1.42 oranında yükselişle 27.89 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 1.66 oranında yükselişle 6.59 lira seviyesinde hareket ediyor.

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KISA SÜRELİ KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Küresel faizlerin düşük seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uzun bir süre daha genişlemeci politika sinyalleri vermesi ons gümüşü ana resimde destekliyor. Diğer yandan pandemi riskinin her gün artıyor olması da değerli metalleri destekliyor. Sabah saatlerinde 28 doların üzerini test eden ons gümüşte sınırlı bir kar satışı görmekteyiz. Bu tarz düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir. Çünkü ana resim hala pozitif.

Teknik olarak 26.80 dolar ara, 26.00 dolar ise ana destek olarak izlenmelidir. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devamı beklenebilir. 28-29 dolar bölgesinden ise kısa süreli kar satışları görmeye devam edebiliriz. 

Gram gümüş tarafında ise yukarı yönde potansiyel sürüyor. Burada dolar/TL’nin yukarı yöndeki hareketi önemli. Dolar kurunda 7.40 TL önemli bir direnç konumunda. Burası geçilirse TL üzerinde baskı görebiliriz. Geri çekilmelerde ise önce 7.27 TL, ardından 7.18 TL önemli destek noktaları olarak izlenmelidir.


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